В Україні триває процес оптимізації програми обміну ламп розжарювання для населення. Із 1 травня у застосунку «Дія» для обміну жарівок на світлодіодні лампи будуть доступні тільки центральні відділення «Укрпошти» у 23 населених пунктах країни – містах-мільйонниках та обласних центрах.

Як повідомила прес-служба «Укрпошти», користувачі застосунку «Дія», які замовили лампи до 1 травня, можуть отримати їх протягом тижня у відділенні, яке буде доступно при реєстрації. Водночас українці, які не користуються застосунком, зможуть обміняти старі лампочки в усіх доступних відділеннях «Укрпошти» до 5 травня, якщо світлодіодні лампи будуть в наявності.

Із 6 травня приймати лампи розжарювання для обміну будуть лише центральні відділення «Укрпошти» в обласних центрах, де зберігається найбільший попит і потреба. Як пояснили в компанії, причиною оптимізації процесу стало зменшення попиту на обмін жарівок серед населення після пікового періоду в лютому-березні.

За 3 місяці від початку програми українці обміняли близько 18,2 млн ламп. Найбільший попит на світлодіодні лампи спостерігається на Київщині, де обміняли 2,5 млн ламп, та у Дніпропетровській області – майже 2 млн. Станом на зараз в Україні до обміну доступно 17 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп поступлять в Україну найближчим часом.

Загалом програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, яка запрацювала з січня цього року, охопила 23 тис. населених пунктів України, крім тимчасово окупованих територій. В програмі обміну взяли участь понад 3,5 млн українців.