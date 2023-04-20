Держава розглядає варіант з переданням PIN Банку, який раніше належав президенту московського ЦСКА Євґєнію Гінеру, в статутний капітал «Укрпошти», сказав голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Він входить до міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, в рамках якої обговорювалось це питання.

«Конфісковано багато об’єктів – варто напрацювати напрямки їх використання. 31 березня 2023 року створено експертну групу при Міжвідомчій робочій групі з питань санкційної політики, яка рекомендуватиме уряду напрямки використання конфіскованого майна. Наприклад, акції російського PIN Банку, сподіваюсь, передадуть у статутний капітал "Укрпошти" – минулого тижня це питання розглядала експертна група на своєму першому засіданні», – розповів він в інтерв’ю виданню Mind.

Раніше майже 90% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» належали президенту московського ЦСКА Євґєнію Гінеру. Наприкінці лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати банк за законом про санкції.

Водночас зауважимо, що «Укрпошта» давно заявляла про намір мати власний банк. Так, у листопаді 2021 року стало відомо, що державна поштова компанія домовилася про купівлю «Альпарі Банку» за 260 млн грн. У червні 2022 року «Укрпошта» отримала дозвіл Антимонопольного комітету на придбання «Альпарі Банку», але угоду ще не погодив Національний банк.