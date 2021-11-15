Державне акціонерне товариство «Укрпошта» досягло домовленості щодо купівлі «Альпарі Банку» за 260 млн грн. Про це повідомив сайт «Liga.net» з посиланням на джерела у Кабміні та «Укрпошті».

Як повідомляється, згоду на купівлю ще повинен надати Національний банк України. Джерела журналістів повідомили, що наразі «Укрпошта» готує для цього пакет необхідних документів.

Купівля банку, як зазначає видання, є частиною стратегії «Укрпошти». Ще 2016 року одразу після призначення генеральний директор Ігор Смілянський заявляв про наміри розвитку e-commerce та фінансових послуг. Такий крок Смілянський аргументував тим, що приблизно 12-14 млн українців живуть у селах чи містах, де немає банківських відділень, а натомість є відділення «Укрпошти».

Банківські послуги у відділеннях «Укрпошті» дали б їй додаткову ліквідність за рахунок депозитів. Як підрахували в компанії, банківські послуги дозволять вдвічі збільшити дохід «Укрпошти» до 2025 року, до 16 млрд грн.

Тоді ж Смілянський пообіцяв купити банк, якщо «Укрпошті» не дадуть банківську ліцензію.

НБУ неодноразово виступав проти створення поштового банку. Проте всупереч позиції Нацбанку Верховна Рада у травні 2020 року прийняла в першому читанні законопроект, який дозволяє «Укрпошті» надавати банківські послуги. Ним передбачено, що національний оператор поштового зв'язку отримає право надавати послуги з відкриття та обслуговування поштових рахунків і окремі фінансові послуги в порядку, встановленому Національним банком України.

Вклади на поштових рахунках будуть гарантуватися, так само як і на банківських рахунках.

Поштові рахунки зможуть використовуватися для зарахування пенсій, заробітної плати, соцдопомоги від держави, доходу від торгівлі. Також «Укрпошта» зможе проводити розрахункові банківські операції, обмінювати валюту, випускати платіжні карти.

Банк, який збирається купити «Укрпошта», 2012 року заснували Ольга Максименко, Андрій Брюховецький та Андрій Перкаль із ТОВ ЮК «Швидка правова допомога». Голова наглядової ради банку – третій президент Віктор Ющенко. Керівник самого банку – Ігор Францкевич, екс-голова «Райффайзенбанку» та «Індекс-Банку».

Статутний капітал банку – мінімальний із дозволених, 200 млн грн. Це найменший банк в Україні за активами (244,7 млн грн). За три квартали 2021 року банк мав 44,6 млн грн зобов'язань, 1,3 млн податкового боргу та 8,3 млн грн збитків. «Альпарі» – один із найзбитковіших в Україні за три квартали. Банк має лише одне відділення, пише сайт «ГОРДОН».

Як інформував ZAXID.NET, 29 березня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка передбачала, що з 1 вересня 2021 року виплата пенсій та грошової допомоги здійснюватиметься через поточні рахунки уповноважених банків для всіх одержувачів, крім найстарших пенсіонерів, людей з інвалідністю І групи та людей, які не здатні себе обслуговувати.

Це рішення пояснювали бажанням покращити контроль за виплатами та зробити їх більш прозорими.

Але проти рішення Кабінету міністрів виступила «Укрпошта», для якої доставка пенсій є значним джерелом доходу. Генеральний директор пошти Ігор Смілянський заявив, що буде змушений звільнити понад 10 тис. листонош, а сама компанія отримає величезні збитки. «Укрпошта» навіть вимкнула всі банківські термінали у відділеннях на знак протесту проти дій Мінсоцполітики та Пенсійного фонду.