Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінила організацію виплати та доставки пенсій. З 1 вересня 2021 року пенсії та іншу державну грошову допомогу нараховуватимуть на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед постачальників послуг. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

Тарифи на послуги визначатимуться в договорах, які укладатимуть за підсумками конкурсу. Таке рішення, на думку урядовців, завадить монополії «Укрпошти» на цьому ринку. Компаніям-переможцям буде заборонено підіймати тарифи вище, ніж встановив уряд. Згодом це має стимулювати зниження вартості доставки виплат.

Пенсійний фонд планує провести перший конкурс до 1 вересня 2021 року. До цього часу пенсії та грошову допомогу доставлятиме «Укрпошта».

Крім того, очікується, що з 1 вересня виплата пенсій і допомоги відбуватиметься через поточні рахунки уповноважених банків. Проте такі новації не стосуватимуться:

людей з інвалідністю першої групи;

людей, які за рішенням відповідної медичної комісії не здатні на самообслуговування й потребують постійного догляду;

людей, які досягли 80-річного віку;

людей, які отримують держдопомогу й не мають права на пенсію та допомогу за доглядом.

Вони отримуватимуть пенсії та допомогу за власним вибором: або через установу, обрану на конкурсі, або через обраний уповноважений банк.

Водночас ті, хто ще не встиг обрати уповноважений банк, можуть це зробити до 1 вересня 2021 року. У разі, якщо до цієї дати отримувач виплат не матиме рахунку, його відкриють за зверненням органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту.

Мінсоцполітики наголосило, що змінити уповноважений банк можна будь-коли. Банки за бажанням одержувачів надаватимуть послуги з виплати пенсій та допомог з доставкою відповідно до умов договорів. Доставку пенсій та грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв’язку на договірних засадах.