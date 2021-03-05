Осучаснені пенсії почнуть виплачувати з 4 березня

На Львівщині з 4 березня почали виплачували підвищені пенсії. Пенсійні виплати з 1 березня проіндексовано на 11%. Цей показник враховує зростання цін за попередній рік та зростання середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески.

На Львівщині проживає майже 672 тис. пенсіонерів, з них, як повідомила ZAXID.NET заступниця директорки головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Іванкова, пенсії перераховано 589 тис. пенсіонерів, але підвищений розмір пенсій отримає тільки 471 тис. пенсіонерів. Сума підвищення у кожного індивідуальна. В одних розмір пенсії збільшиться всього на 100 грн, в інших – на 1000 грн. Є невеликий відсоток і таких, чиї пенсійні виплати зросли на понад 1000 грн. Тож у кого і на скільки зростуть пенсійні виплати?

«Виплати проіндексували усім пенсіонерам, в тому числі й працюючим, які отримують пенсії відповідно до законів "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" та "Про соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". При обчисленні пенсії застосовують показник середньої зарплати по Україні і оскільки розмір середньої зарплати з кожним роком зростає, цей показник осучаснюють. У цьому і полягає індексація. Цього року осучаснена середня зарплата по Україні становить 5426,60 грн, торік вона була на рівні 4883 грн», – пояснила Руслана Іванкова.

У кого і на скільки зростуть пенсійні виплати?

Розпочнемо з найменших сум. Підвищення після перерахунку пенсій, за словами Руслани Іванкової, не може бути менше 100 грн. Якщо у когось після осучаснення пенсії підвищення становить, скажімо, 75 грн, то 25 грн цій людині доплачує держава і її пенсія збільшиться на 100 грн.

Із 1 березня підвищується мінімальна пенсійна виплата для людей, які мають відповідний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків). До 1 березня вони отримували пенсію у розмірі 2100 грн, з 1 березня вона становить 2200 грн.

Пенсію кожного пенсіонера проіндексували індивідуально. Підвищення пенсійних виплат до 100 грн на Львівщині отримали 53,7 % пенсіонерів, від 100 до 500 – 36,7%, від 500 до 1000 грн–7,7%, від 1000 грн – 1,9%.

Кого не торкнеться осучаснення пенсій?

Відповідно до чинного законодавства цього року пенсії не індексують:

держслужбовцям;

науковим працівникам;

помічникам нардепів;

тим, хто отримує спецпенсії або довічне утримання (судді, прокурори);

тим, хто вийшов на пенсію у 2018-2021 роках;

тим, хто зараз отримує мінімальну пенсію у розмірі 1769 грн (це ті, хто не має відповідного страхового стажу (жінки – 30 років, чоловіки – 35 років).

Пенсійні виплати пенсіонерів, які не мають відповідного страхового стажу і отримують мінімальну пенсію у розмірі 1769 грн, як пояснила Руслана Іванкова, прив’язані до розміру прожиткового мінімуму. Зростає прожитковий мінімум, підвищується і розмір цих пенсій. Березневе осучаснення пенсій цієї категорії не торкнеться.

Не зміниться розмір пенсійних виплат і у тих, хто вийшов на пенсію у 2018-2021 роках, бо у них середня зарплата для обчислення пенсії була значно вища, ніж 5426,60 грн, від якої проводиться індексація пенсій. У 2018 році – середня зарплата була 5 493 грн, 2019-му – 6188 грн, 2020-му – 7763 грн.

«Щодо держслужбовців, то тим, кому буде доцільно перейти на страхову пенсію, враховуючи цьогорічну індексацію, переведення буде здійснено автоматично. Тобто, якщо розмір страхової пенсії буде вищий, ніж розмір пенсії держслужбовця, то автоматично людину переведуть на страхові пенсійні виплати», – каже Руслана Іванкова.

Усі пенсійні перерахунки проведено автоматично.