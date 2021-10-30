«Укрпошта» планує роздати вакцинованим проти COVID-19 працівникам мільйон гривень, щоб заохотити інших щепитися. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Як пояснили в компанії, між вакцинованими співробітниками будуть розіграні грошові призи в розмірі 1 тисячі, 3 тисяч, 5 тисяч та 50 тисяч гривень.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що протягом останнього тижня у компанії вакцинувалися 2,5 тис. співробітників.

«Сподіваюся, що з новою, фінансовою, мотивацією, кількість вакцинованих значно зросте. А ми й надалі будемо робити все, щоб якомога більше співробітників "Укрпошти" вакцинувалися. Адже це не лише питання їхнього здоров’я, але і здоров’я наших клієнтів», – сказав Смілянський.

В «Укрпошті» також нагадали, що в її відділеннях по всій Україні діють тимчасові пункти вакцинації, де отримати вакцину можуть всі охочі.