«Укрпошта» створила гарячу лінію для клієнтів, яких примушують відкривати банківські рахунки

«Укрпошта» з середи, 19 травня, вимикає усі термінали українських банків у своїх відділеннях. Таким чином компанія виступає проти примусового переводу населення у банки для отримання пенсій та субсидій. Про це гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав у своєму Facebook ввечері у середу, 19 травня.

За його словами, напередодні прем'єр Денис Шмигаль дав доручення «Укрпошті», Мінсоцполітики та Пенсійному фонду відпрацювати зміни до Постанови 277, якою примусове переведення (за винятком чотирьох груп населення) передбачалося з 1 вересня 2021 року.

Проте, за його словами, Пенсійний фонд та Управління соцзахисту вже почали примусово переводити людей з інвалідністю на виплати пенсій та субсидій у банках.

Смілянський каже, що почав «хвилею» отримувати повідомлення про те, що пенсіонерам та людям з інвалідністю відмовляють в отриманні виплат у відділеннях «Укрпошти». Відтак він «дав час до 17:00 сьогодні це виправити, але виправлення не було».

Тому голова «Укрпошти» підписав наказ, яким вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях.

«Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки що немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів», – додав Смілянський.

Також компанія створює гарячу лінію (044) 354-52-73 та електронну скриньку [email protected] для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків.

«Після збору інформації будемо подавати колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний Кодекс України», – написав Смілянський.

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта», як і раніше, буде доставляти пенсії у ті населені пункти, де з об'єктивних причин не можна перевести на отримання виплат через банківські картки. Разом із цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей.

Передумовою стала ухвалена урядом Постанова 277, через яку з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг. Кабмін схвалив постанову, якою запровадив конкурсний відбір постачальників послуг з доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. Зараз їх надає «Укрпошта» на монопольних умовах.