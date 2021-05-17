«Укрпошта» починає процес придбання невеликого банку й оголосила тендер на оцінювача, повідомив голова правління компанії Ігор Смілянський.

«Почнемо тиждень з позитиву, тим більше, що до цієї новини ми йшли довгі чотири роки. І ось коли рішення (нехай і компромісне) затверджено всіма поважними сторонами, “Укрпошта” починає процес придбання банку. Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе нам допомогти в цій серйозній справі», – повідомив Смілянський у понеділок, 17 травня.

За його словами, банк, який планує купити «Укрпошта», буде невеликим, без відділень або з невеликою їх кількістю і без портфеля проблемних активів.

«Зараз є два-три таких, з якими ми почнемо переговори. Дуже сподіваюся закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців», – зазначив він.

При цьому Смілянський не вказав, про які саме банки йдеться.