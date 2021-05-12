Державний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» припинить надавати послугу з пересилки живих бджіл. Причиною такого кроку став інцидент з загибеллю восьми мільйонів бджіл під час того, як їх пересилали «Укрпоштою».

«Враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями є неможливою, в наступному році компанія припинить надання цієї послуги і буде рекомендувати клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників, щоб зберегти і свій бізнес, і здоров’я бджіл», – сказано в заяві «Укрпошти», яку увечері в середу, 12 травня, опублікував закарпатський журналіст Віталій Глагола.

У компанії наголосили, що перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розміщені в дерев’яних ящиках з вентиляційними отворами.

«Вантажівки, якими “Укрпошта” перевозить відправлення, не абсолютно герметичні – там є доступ повітря. Крім того, на початку сезону співробітники “Укрпошти” були неодноразово проінформовані про умови пересилання бджіл», – додали у компанії.

У заяві «Укрпошти» також зазначається, що такий інцидент стався вперше. У компанії загибель бджіл пояснили підвищенням температури повітря в області до +27°C.

У зв’язку з цим, компанія також змінила умови послуги з перевезення бджіл до її припинення. Тепер бджіл перевозитимуть лише за температури до 20°C в пунктах відправлення і доставки.

«Нині Закарпатська дирекція “Укрпошти” продовжує перевірку. Паралельно колеги вже провели перемовини з Асоціацією бджолярів та, безпосередньо, з бджолярами-відправниками. Ступінь відповідальності та питання компенсації будуть визначені після з’ясування усіх обставин», – наголошується в заяві «Укрпошти».

Нагадаємо, у вівторок, 11 травня, на Закарпатті під час перевезення вантажівкою «Укрпошти» загинули 8 млн бджіл, ринкова вартість яких становить 500 тис. грн.

Як заявляв у коментарях до допису про цю ситуацію гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, компанія мала намір раніше відмовитися від цієї послуги, однак не зробила цього через обурення бджолярів.