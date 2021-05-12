Бджоли померли у вантажівці через відсутність кисню і відсіків для провітрювання

На Закарпатті загинули 8 млн бджіл під час доставки «Укрпоштою». Вони загинули через відсутність кисню і відсіків для провітрювання у вантажівці. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в середу, 12 травня.

Подія трапилася напередодні, 11 травня. Зі слів журналіста, 400 спеціальних пакетів працівники Укрпошти везли у звичайній вантажівці Hyundai. Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 млн бджіл, що були у вантажівці, загинули. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки.

Вартість усіх відправлених поштою бджіл на ринку складає близько 500 тисяч гривень. Бджолярі звернулись до поліції і судитимуться із «Укрпоштою».

Своєю чергою, в коментарі «Суспільному» керівник Закарпатської дирекції «Укрпошти» Сергій Калій повідомив, що обставини інциденту наразі з’ясовуються.

«Коли ми встановимо (те, що бджоли загинули з вини працівників компаній, ­– ред.), будемо визначатися відповідно до міри відповідальності кожного із винних осіб. [...] Але для того, щоб прийняти якісь рішення нам потрібно встановити якусь міру відповідальності або міру вини тієї чи іншої людини», – заявив він.

На сайті «Укрпошті» зазначено, що вони вже давно надають послугу пересилання бджіл. Згідно із порядком упакування поштових відправлень, живих бджіл при перевезенні мають поміщати в ящики із щільно закріплених дерев’яних дощок. Сам ящик повинен мати закритий щільною сіткою вентиляційний отвір.