«Сенс Банк» (до грудня 2022 року – «Альфа-банк») знайшов потенційного інвестора, який міг би замінити підсанкційних російських акціонерів у його капіталі. Про це розповів Симеон Дянков, який виконує функції довіреної особи акціонерів «Сенс Банку», в інтерв'ю FinClub.

«Ми півроку ведемо переговори з польськими, болгарськими, угорськими, чеськими інвесторами. Для нас важливо було знайти європейського інвестора з універсальною банківською ліцензією для надання повного спектра послуг. Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємося з потенційними інвесторами з Польщі», – сказав він.

Дянков і поляки уже надіслали до НБУ листи про наміри, підписали меморандум та почали підготовку до due diligence в люксембурзькій компанії ABH Holdings, до якої має увійти інвестор. Due diligence – це процедура незалежної перевірки, яка здійснюється від імені інвесторів для формування в них об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування.

«Сенс Банк» також запропонував потенційному інвестору делегувати свого представника до наглядової ради. Наступного тижня Дянков збирається приїхати до Києва для зустрічей з представниками НБУ та Офісу президента, щоб погодити наступні кроки.

За його словами, угода з поляками має пройти у два етапи: на першому – новий інвестор має розмити частку підсанкційних акціонерів Сенс Банку до 10%, а на другому – викупити у них частки.

«Сенс Банк» – це колишній Альфа-банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження. Чотири найбільші акціонери «Сенс Банку» – росіяни Міхаіл Фрідман, Гєрман Хан, Алєксєй Кузьмічов, Пьотр Авен – потрапили під західні санкції після того, як Росія напала на Україну. Фрідман та Авен потрапили під санкції Євросоюзу 28 лютого через тісні зв'язки з адміністрацією Владіміра Путіна, хоча вони з цим і не згодні. На Хана та Кузьмічова санкції було накладено 15 березня. Після цього вони передали свої акції «Альфа-банку» в управління незалежної довіреної особи – Симеона Дянкова, якого порадив голова наглядової ради банку Роман Шпек.

У жовтні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати системні банки під час воєнного стану за 1 гривню, а РНБО ввела санкції проти майже 4000 осіб і компаній з Росії. Серед них опинились і власники «Альфа-банку».