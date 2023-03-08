Посадовці проводили платежі з карток російських банків

Керівництво банку IBOX причетне до злочинної схеми з відмивання тіньових прибутків грального бізнесу. Посадовці імітували інноваційні платіжні послуги й легалізували гроші незаконних онлайн-казино та букмекерських компаній. У прес-службі СБУ у середу, 8 березня, розповіли, що Національний банк нещодавно позбавив фінустанову, де працюють посадовці, ліцензії й почав процедуру ліквідації.

Викрила банкірів Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки. «До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Таким чином ділки обслуговували нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше ніж 2,5 млрд грн», – повідомили у прес-службі СБУ.

Організатори схеми створили розгалужену платіжну інфраструктуру з понад 20 підконтрольних комерційних об'єктів. На їхні рахунки надходили гроші від ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Після цього банкіри виводили кошти і розподіляли їх між всіма учасниками схеми.

СБУ та БЕБ не уточнюють, який саме банк викрили на махінаціях, проте з опублікованих фото можна зробити висновок, що йдеться про IBOX. Йому напередодні НБУ скасував ліцензію через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Правоохоронці також зафіксували, що платежі проводили й з карток російських банків. Наразі СБУ та БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Дії банкірів кваліфікують за статтями про ухилення від сплати податків та зловживання владою або службовим становищем.

Нагадаємо, що СБУ ліквідувала підпільні казино у Києві, Житомирі та Херсоні. Вони працювали на колаборанта Володимира Сальдо й приносили прибутки окупантам.