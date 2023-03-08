За місяць IBOX приймав 12-15 млрд грн готівки

Монобанк домовився з мережами терміналів EasyPay та City24 щодо поповнення карток без комісії. Раніше поповнювати картки Монобанку без комісії можна було тільки в мережі терміналів IBOX, проте її ліквідували за рішенням Нацбанку України.

Про скасування комісії на терміналах EasyPay та City24 повідомив співвласник Монобанку Олег Гороховський у середу, 8 березня. За його словами, Монобанк домовився з цими мережами скасувати комісію для карток Монобанку, оскільки термінали IBOX, які єдині пропонували послуги без комісії, ліквідували.

«Ці дві мережі – 20 000+ терміналів. Ви за три роки їх не обійдете», – заявив Олег Гороховський.

Мережа терміналів IBOX приймала від 12 до 15 млрд грн на місяць, зазначив співвласник Монобанку. На його думку, термінали EasyPay та City24 зможуть сповна замінити термінали IBOX.

Зазначимо, у вівторок, 7 березня, НБУ повідомив про ліквідацію «Айбокс Банку», якому належать термінали IBOX. У банку відкликали ліцензію, а роботу терміналів припинили. Банк позбавили ліцензії через систематичне порушення законів, відмивання грошей та спонсорування терористичних організацій.