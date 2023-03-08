Національний банк відкликав банківську ліцензію та ліквідував АТ «Банк Форвард». Про це 8 березня повідомили у НБУ.

7 лютого банк був віднесений до категорії неплатоспроможних, оскільки керівництво банку не привело документацію у відповідність до українського законодавства.

«Національний банк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 7 березня 2023 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк Форвард" із 8 березня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

З 24 листопада 2022 року «Форвард Банк» вважався проблемним через падіння доходів банку. Від тоді ситуація погіршилася, тому 7 лютого правління НБУ вирішило зарахувати АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних.

«Оскільки частка "Форвард Банку" становила лише 0,1% від активів платоспроможних банків, це ніяк не вплине на стабільність банківського сектору України», – повідомили в НБУ.

Усі вкладники банку зможуть повернути свої гроші через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн.

«Форвард Банк» раніше мав назву «Російський стандарт» (Україна). На ринку він із 2006 року. Контролером банківської групи «Форвард», яка розпалася 29 грудня 2019 року, був російський горілчаний магнат та власник холдингу «Русский Стандарт» Рустам Таріко.

У жовтні 2022 року РНБО застосувало щодо Рустама Таріко персональні санкції. На початку липня за ініціативи СБУ були арештовані активи банку за підозрою у спонсоруванні війни в Україні.