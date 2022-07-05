СБУ арештувала активи російського Forward Bank та алкогольного гіганта Roust
Компанії звинувачують у спонсоруванні російської агресії
Служба безпеки України арештувала активи Forward Bank та компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв ТОВ «Руст Україна», який звинувачують у спонсоруванні російської агресії.
Як повідомили у вівторок, 5 липня, в СБУ, частина прибутків комерційного банку та компанії дистриб’ютора алкогольних напоїв була використана на підготовку та ведення війни Росії проти України, а також на фінансування заходів РФ, спрямованих на ослаблення України.
СБУ наклала арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та банк, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин Росії. Орієнтовна вартість арештованого судом майна обох компаній сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн.
Загалом СБУ арештувала всі корпоративні права компанії, дев’ять легковиків, майже 300 тис. пляшок алкогольної продукції та рахунки у банках. Що стосується банку, то під арешт потрапили 100% акцій вартістю понад 1 млрд грн, будівля головного офісу банку на вул. Саксаганського, 105 в Києві та п’ять автомобілів.
За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) ККУ.
В СБУ не називають ані компанії-дистриб’ютора, ані банку, однак, як видно з опублікованих правоохоронцями фото, йдеться про Forward Bank. Видання LB.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що іншою компанією з арештованими активами є ТОВ «Руст Україна», що працює під брендом Roust.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Руст Україна» належить громадянину Росії Рустаму Таріко, а контролером компанії є ТОВ «Пасалба ЛТД», зареєстроване на Кіпрі.
АТ «Банк Форвард» належить російському акціонерному товариству «Банк Русский Стандарт», кінцевим бенефіціаром якого також є Рустам Таріко.
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