СБУ арештувала активи та майно Forward Bank та алкогольного дистрибʼтора Roust

Служба безпеки України арештувала активи Forward Bank та компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв ТОВ «Руст Україна», який звинувачують у спонсоруванні російської агресії.

Як повідомили у вівторок, 5 липня, в СБУ, частина прибутків комерційного банку та компанії дистриб’ютора алкогольних напоїв була використана на підготовку та ведення війни Росії проти України, а також на фінансування заходів РФ, спрямованих на ослаблення України.

СБУ наклала арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та банк, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин Росії. Орієнтовна вартість арештованого судом майна обох компаній сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн.

Загалом СБУ арештувала всі корпоративні права компанії, дев’ять легковиків, майже 300 тис. пляшок алкогольної продукції та рахунки у банках. Що стосується банку, то під арешт потрапили 100% акцій вартістю понад 1 млрд грн, будівля головного офісу банку на вул. Саксаганського, 105 в Києві та п’ять автомобілів.

За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) ККУ.

В СБУ не називають ані компанії-дистриб’ютора, ані банку, однак, як видно з опублікованих правоохоронцями фото, йдеться про Forward Bank. Видання LB.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що іншою компанією з арештованими активами є ТОВ «Руст Україна», що працює під брендом Roust.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Руст Україна» належить громадянину Росії Рустаму Таріко, а контролером компанії є ТОВ «Пасалба ЛТД», зареєстроване на Кіпрі.

Дистрибʼюторська компанія Roust є другим за величиною виробником горілки в світі. Компанія випускає горілку під брендами «Русский стандарт водка», Green Mark, «Парламент», Zubrówka, Soplica, вина та лікери Gancia та інші.

АТ «Банк Форвард» належить російському акціонерному товариству «Банк Русский Стандарт», кінцевим бенефіціаром якого також є Рустам Таріко.