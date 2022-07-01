Ворожі сили було виявлено у ході багатоетапної спецоперації СБУ

У Києві працівники СБУ нейтралізували «розконсервовану» агентурну групу Головного управління Генштабу збройних сил держави-терориста Росії. Ворожі сили було виявлено у ході багатоетапної спецоперації, повідомили в прес-службі СБУ.

До складу групи входило чотири особи, її сформував кадровий співробітник ГРУ полковник Владислав Донець. Він був у складі операційного угруповання Росії на території Київської і Чернігівської областей та координував діяльність російських агентів.

«При цьому безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації «МДБ ЛНР» Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку», – повідомили в СБУ.

За даними слідства, агентурну групу «активували» на початку повномасштабної війни. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

Двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури. Також збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців.

Ще один чоловік, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність. Він поширював прокремлівську пропаганду, зокрема гасла щодо підтримки окупантів.

відео СБУ

«Для «розгону» ворожого контенту адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи. На цьому «напрямі» він діяв спільно з іншим учасником групи – засновником ІТ-компанії з Гостомеля, який займався підготовкою та поширенням матеріалів, в яких виправдовував злочини загарбників», – зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій.