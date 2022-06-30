Служба безпеки України затримала російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні в Чернігівській області. Як повідомила СБУ в четвер, 30 червня, агент збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Одержану інформацію агент передавав своєму спільнику на Близькому Сході, якого раніше затримали в Чернівцях, де він готував серію вибухів на об’єктах Укрзалізниці. Обоє чоловіків входили до складу агентурної мережі російських спецслужб, яка була створена для проведення підривної діяльності на заході України.

«Після затримання свого «зв’язкового» інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з РФ. Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів», – наголосили в СБУ.

Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації. Його вже взяли під варту. Інших причетних до цієї діяльності встановлюють.