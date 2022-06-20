Диверсант мав український паспорт і київську прописку

СБУ затримала 45-річного російського диверсанта із київською пропискою, який передавав представникам так званої «ДНР» інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури у Чернівцях та місця дислокації українських військових. Дані про ЗСУ та об’єкти інфраструктури диверсант передавав ворогу через Telegram. За скоєне чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Про затримання 45-річного чоловіка, який працював на спецслужби «ДНР», повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 20 червня. За даними слідства, затриманий має український паспорт і, за документами, є мешканцем Києва. Чоловік мав зв’язки із підконтрольними Росії спецслужбами так званої «Донецької народної республіки» та тривалий час перебував на «консервації» в одній з близькосхідних країн.

«Після початку повномасштабної агресії РФ агент отримав від своїх «кураторів» завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави. Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ уточнюють, що за допомогою інформації, добутої 45-річним диверсантом, росіяни планували здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

За інформацією прес-служби Чернівецької обласної прокуратури, фігурант справи збирав відомості щодо дислокації об'єктів критичної інфраструктури (залізничних переїздів, тунелів, мостів), а також місць розташування особового складу ЗСУ на Буковині. Інформацію передавав через Telegram. 45-річного диверсанта затримали у суботу, 18 червня, у Чернівцях.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування справи триває.