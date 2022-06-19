Правоохоронці продовжують системну роботу з виявлення диверсантів на території України. З початку червня поліція затримала майже 30 диверсантів, із них 11 – у Києві, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

«Вже затримано близько 100 ДРГ по всій території України. За червень в Україні силами поліцейських затримано майже 30 диверсантів, із них 11 було – в Києві» – розповів Єнін, якого цитує прес-служба МВС.

За його словами, небезпека нікуди не зникає, оскільки диверсійні групи і далі існують серед мирного населення, працюючи на ворога

Єнін також розповів, що в Сумській областіполіцейські повідомили про підозру місцевому мешканцю, якій фарбою на дверях та вікнах свого помешкання намалював заборонені на території символи Z та V, та ще й виправдовував дії російського агресора.