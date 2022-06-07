СБУ вирішила видворити громадянина Росії за межі України

У Тернополі СБУ затримала росіянина, який збирав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури та транспортні вузли. До міста чоловік прибув напередодні 24 лютого. Він поселився під виглядом мігранта та намагався максимально не привертати до себе уваги, втім, його затримала контррозвідка. СБУ вирішила видворити його за межі України.

Про викриття агента стало відомо у вівторок, 7 червня, після повідомлення прес-служби СБУ Тернопільщини. Як встановило слідство, росіянин напередодні повномасштабного вторгнення приїхав у Тернопіль для відслідковування ситуації довкола об'єктів критичної інфраструктури міста.

Іноземець поселився у Тернополі під виглядом пересічного мігранта, намагаючись не привертати до себе уваги містян. Під час піших прогулянок він розробляв маршрути, які б надавали йому можливість приховано знімати важливі транспортні вузли. Відзняті відеоматеріали росіянин планував передавати своїм зв’язковим у Росії.

«Оперативники спецслужби своєчасно викрили наміри росіянина та запобігли його можливим спробам здобути розвіддані для ворожої розвідки. Зважаючи на відмову росіянина від реалізації своїх намірів, а також добровільну передачу СБУ важливих даних щодо офіцерів ворожої спецслужби, Службою безпеки ухвалено рішення про його примусове видворення з України та заборону в’їзду до нашої держави», – йдеться у повідомленні.