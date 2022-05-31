Слідчі СБУ знайшли на комп'ютері чоловіка докази його протиправної діяльності

СБУ завершила розслідування справи 62-річного мешканця Тернополя, який в інтернеті підтримував російську збройну агресію. У своїх дописах чоловік виправдовував звірства росіян в Україні та закликав Кадирова прийти і «навести порядок». В прокуратурі зазначають, що інтернет-агітацією він займався з власних переконань, наразі не повідомляють про його зв'язки з російськими спецслужбами.

Про завершення досудового розслідування цієї справи стало відомо у вівторок, 31 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. За версією слідства, 62-річний мешканець Тернополя в інтернеті відкрито підтримував російську збройну агресію в Україні та активно поширював матеріали з виправданням так званої «спецоперації». Агітацією в інтернеті він займався з власних ідеологічних та політичних мотивів.

Після його затримання 26 квітня СБУ публікувала фото з деякими дописами чоловіка. В одному з них він закликав Рамзана Кадирова «навести порядок».

Наразі розслідування завершено, матеріали передали в суд. «Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно тернополянина, який пропагував війну, закликаючи користувачів соціальних мереж в Україні підтримувати військові дії з боку РФ, поширюючи неправдиві наративи російської пропаганди», – йдеться у повідомленні.

Згідно з санкцією ч.1 ст. 436 ККУ агітатору загрожує максимум до трьох років ув'язнення.