62-річний мешканець Тернополя отримав 3 роки тюрми за підтримку російської агресії
Чоловік у інтернеті закликав Кадирова «навести порядок»
Тернопільський міськрайонний суд призначив три роки тюрми 62-річному чоловікові, який в інтернеті підтримував російську агресію. У своїх дописах чоловік виправдовував звірства росіян в Україні та закликав Кадирова прийти і «навести порядок». Його визнали винним у пропаганді війни.
Про вирок Тернопільського міськрайонного суду стало відомо у п'ятницю, 24 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури.
«Прокурор довів у суді, що обвинувачений упродовж лютого 2022 року у публічних дописах в соцмережі відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України та активно поширював матеріали із виправданням так званої «спецоперації» та заперечення злочинних дій російських окупантів», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що чоловіка викрили 26 квітня працівники СБУ. Судячи з декількох фотографій дописів, чоловік поширював проросійські наративи, закликав Кадирова прийти і «навести порядок», а також заявляв про підтримку Путіна.
Суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується, і призначив йому три роки тюрми. Зазначимо, що це максимальне покарання за ст. 436 ККУ (пропаганда війни). Наразі вирок неостаточний, його можна оскаржити в апеляційному суді.