Чоловік з власних ідеологічних переконань поширював проросійські дописи в соцмережах

Тернопільський міськрайонний суд призначив три роки тюрми 62-річному чоловікові, який в інтернеті підтримував російську агресію. У своїх дописах чоловік виправдовував звірства росіян в Україні та закликав Кадирова прийти і «навести порядок». Його визнали винним у пропаганді війни.

Про вирок Тернопільського міськрайонного суду стало відомо у п'ятницю, 24 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури.

«Прокурор довів у суді, що обвинувачений упродовж лютого 2022 року у публічних дописах в соцмережі відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України та активно поширював матеріали із виправданням так званої «спецоперації» та заперечення злочинних дій російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловіка викрили 26 квітня працівники СБУ. Судячи з декількох фотографій дописів, чоловік поширював проросійські наративи, закликав Кадирова прийти і «навести порядок», а також заявляв про підтримку Путіна.

Суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується, і призначив йому три роки тюрми. Зазначимо, що це максимальне покарання за ст. 436 ККУ (пропаганда війни). Наразі вирок неостаточний, його можна оскаржити в апеляційному суді.