Чоловік поширював в інтернеті російську пропаганду

СБУ затримала 62-річного мешканця Тернополя, який в інтернеті агітував за Росію та поширював дописи з ворожою пропагандою. Зокрема, він заявляв про підтримку дій Путіна та закликав Кадирова «навести порядок». Злочин він вчиняв з особистих ідеологічних мотивів. Наразі йому інкримінують порушення статті про пропаганду війни, агітатору загрожує до трьох років у тюрмі.

Про вручення підозри пропагандисту стало відомо у вівторок, 26 квітня, після повідомлення прес-служби СБУ Тернопільщини. Як встановило слідство, напередодні та під час повномасштабної війни України з Росією мешканець Тернополя у інтернеті агітував за Росію та закликав до підтримки агресора.

«62 -річний житель Тернополя у своїх публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ та активно поширював матеріали проросійської пропаганди. Розповсюдження закликів до збройного нападу на Україну та виправдовування дій агресора зловмисник здійснював з особистих ідеологічних та політичних мотивів», – повідомляє СБУ.

Як видно на фотографіях, опублікованих СБУ, у своїх дописах чоловік відкрито заявляв, що підтримує Путіна, закликав Кадирова «навести порядок» і поширював публікації російських пропагандистів.

Під час обшуку у помешканні пропагандиста вилучено комп’ютерну техніку із доказами його протиправної діяльності. Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436 ККУ (пропаганда війни). Незабаром йому оберуть запобіжний захід. Санкція статті передбачає максимум до трьох років ув'язнення.

Правоохоронці також встановлюють причетних до його діяльності працівників російських спецслужб.