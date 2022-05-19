Українські прикордонники затримали росіянку, яка назвалася паломницею лаври УПЦ МП у Тернопільській області. Однак у її телефоні виявили антиукраїнську переписку та інформацію.

Як повідомили у ДПСУ 19 травня, жінку зупинили для перевірки документів. Спочатку вона не хотіла показувати свій російський паспорт та казала, що не має його. Натомість на перевірку надала посвідку на проживання в одній з країн ЄС.

Прикордонники з’ясували, що жінка порушила дозволений термін перебування в Україні, за це на неї склали адмінматеріали.

«При собі росіянка 1970 року народження мала картку паломника Свято-Успенської Почаївської лаври, а в телефоні громадянки прикордонники виявили листування та підписку на контент антиукраїнського характеру», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Жінку передали працівникам СБУ для з’ясування обставин.