УПЦ МП є частиною Російської православної церкви

У Дніпропетровській області священика Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у співпраці з Росією. Прокурори повідомили йому про підозру за пособництво у плануванні та веденні війни. Священика затримали і помістили в СІЗО.

«Настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам РФ. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документацію про підтримку агресора», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Також там додали, що настоятель храму єпархії на Дніпропетровщині навіть після повномасштабного нападу Росії на Україну виправдовував це, під час богослужінь підтримував позицію патріарха Російської православної церкви Кирила та дії окупаційної влади РФ.

Йому повідомили про підозру за фактом пособництва у плануванні, розв’язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті (ч.2 ст.27, ч.2 ст.437, ч.1 ст.161 КК України) та помістили під варту.

Розслідуванням займається слідчий відділ СБУ у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, після 24 лютого багато парафій УПЦ МП почали виходити зі складу Російської церкви і долучатись до помісної ПЦУ. Однак такі випадки поодинокі і здебільшого трапляються на заході України. Депутати Верховної Ради підготували законопроект, який заборонить діяльність в Україні церкви, центр якої розташований в країні-агресорці.