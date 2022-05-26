На Волині СБУ затримала зрадника, який воював на боці Росії. Чоловік в 2009 році отримав російське громадянство, згодом служив у російських збройних силах, а з 2016 по 2019 рік проходив службу в складі бригади, яка брала участь у війні на Донбасі. Чому саме він приїхав на Волинь, з'ясовує слідство. Наразі йому інкримінують порушення статті про державну зраду.

Про затримання диверсанта стало відомо у четвер, 26 травня, після повідомлення прес-служби СБУ Волині. Слідчі встановили, що уродженець Чернівецької області у 2009 році виїхав на проживання до Росії та отримав там громадянство. У 2013-2014 роках він проходив строкову військову службу в російських збройних силах.

У жовтні 2016 року чоловік добровільно уклав кількарічний контракт зі збройними силами Росії та проходив військову службу у складі 20-ї окремої мотострілецької бригади, що базується у місті Волгоград. Цей військовий підрозділ брав участь у військових діях на Донбасі. Чоловік воював у його складі до жовтня 2019 року, уточнюють в прес-службі прокуратури Волині.

«Контррозвідники спецслужби затримали зрадника на Волині, куди він потрапив з території Білорусі. Колишній військовий маскувався, прикриваючись паспортом громадянина України», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили йому про підозру у порушенні ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Санкція статті передбачає від 12 до 15 років ув'язнення. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі перевіряють його зв'язок зі спецслужбами країни-агресора та з'ясовують реальні причини візиту в Україну.