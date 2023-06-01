В 2016 році українець, який тоді мешкав у Росії, уклав контракт і пішов на військову службу

Луцький суд призначив 12 років тюрми обвинуваченому в державній зраді 31-річному уродженцю Чернівецької області. Затримали його на кордоні в травні минулого року. Чоловік, який з 2009 року жив у Росії і протягом трьох років служив у російському війську, запевняв, що повертається в Україну, аби допомогти ЗСУ. Однак підтвердити свої слова чоловік нічим не зміг.

Зазначимо, що 31-річний чоловік народився у селі Грубна Чернівецькій області, але в 2009 році він виїхав до Росії і отримав там російське громадянство.

Як повідомляє прес-служба СБУ Волині, в 2013 році його призвали на строкову службу, а в жовтні 2016 року він добровільно вступив на військову службу за контрактом. До жовтня 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил Росії, що в місті Волгоград. Це військове з'єднання воювало проти України в зоні АТО.

Затримали чоловіка у травні 2022 року на українсько-білоруському кордоні при поверненні в Україну. Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, своє повернення в Україну після початку повномасштабного вторгнення чоловік пояснював «бажанням допомогти Україні» та воювати в ЗСУ.

«Оскільки він був «аполітичним», тому і не цікавився жодними подіями, які відбувалися на території України до лютого 2022 року. Метою поїздки в Україну стало те, що в ньому «патріотичність проснулася», відчував себе громадянином України, при цьому показав, що ніяких дій для допомоги українській стороні він не вчинив і навіть не вживав жодних заходів для цього», – пояснював своє повернення чоловік.

З травня минулого року він перебував під вартою. У четвер, 1 червня, прес-служба прокуратури Волині повідомила, що чоловікові винесли вирок.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 31-річного громадянина України винуватим у державній зраді – переході на бік ворога в період збройного конфлікту (ч. 1 ст.111 КК України)», – йдеться у повідомленні. Йому присудили 12 років ув'язнення.