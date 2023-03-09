Жінці вручили підозру за статтею про виправдовування російської агресії

На Волині майора СБУ викрили на виправдовуванні російських злочинів. Вбивства мирних українців у Бучі посадовиця називала «інсценуванням», а повномасштабну війну Росії проти України – «громадянським конфліктом». За виправдовування російської агресії жінці загрожує до восьми років тюрми.

Про вручення підозри посадовиці стало відомо в четвер, 9 березня, після повідомлення прес-служби спеціалізованої прокуратури у військовій сфері західного регіону. «За даними слідства, службовиця визнавала анексію Криму, війну називала «громадянським конфліктом», а злочини російських військових у Бучі – інсценуванням», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відсторонення жінки від посади в СБУ

У прес-службі теруправління Державного бюро розслідувань у Львові додають, що свої погляди жінка висловлювала у переписках з родичами та друзями. Їх вона переконувала в тому, що «це свої своїх бомблять на сході, російські військові не обстрілюють мирних жителів», а також заявляла, що Україна не зможе існувати без Росії та Білорусі.

Наразі службовиці повідомили про підозру за ч.3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії проти України). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Справу розслідує Державне бюро розслідувань. Також вирішується питання про відсторонення жінки від посади.