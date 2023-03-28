Чоловіка затримали правоохоронці у серпні минулого року

Луцький суд призначив рік ув'язнення 55-річному переселенцю за виправдовування російських злочинів та наклепи на українських військових. Зокрема, у розмовах з декількома знайомими чоловік звинувачував ЗСУ в обстрілі Маріуполя в 2015 році та в ракетному обстрілі торгового центру в Кременчуці. Під час обшуку в тимчасовому помешканні чоловіка у Луцьку, куди він переїхав після початку повномасштабного вторгнення, знайшли боєприпаси та російський прапор. Тож його судили не лише за підтримку російської агресії, а й за незаконне поводження з боєприпасами.

У вироку Луцького міськрайонного суду наведено декілька цитат чоловіка, взятих переважно з його телефонних розмов із знайомими. У декількох він звинувачував українських військових у обстрілі торгового центру в Кременчуці 27 червня, внаслідок якого загинула 21 людина. Хоча слідство встановило, що у будівлю поцілила російська ракета Х-22.

«Сьогодні в Кременчук був приліт, всі говорять на Росію [...] Але не факт, що це Росія, знаючи б**** грьобану Україну. Ти в курсі, що обстріл Маріуполя в 2015 – це були ЗСУ?» – зазначав у розмові зі знайомою чоловік. Подібні проросійські наративи він висловлював і у розмовах з іншими співбесідниками.

У серпні 2022 року чоловіка затримали правоохоронці, а вдома у нього провели обшук. Виявилось, що вдома він зберігав незаконно придбані 80 патронів, гранату Ф-1 та ніж, який підпадає під холодну зброю. Також в нього виявили російський прапор.

Судове засідання у цій справі відбулося 22 березня. На ньому суддя Вячеслав Покидюк затвердив угоду про визнання винуватості, яку раніше підписав обвинувачений та прокурор. Підозрюваний визнав себе винним у порушенні статей про виправдовування російської агресії, незаконному поводженні зі зброєю та незаконному насінні холодної зброї. Також він погодився на обумовлене сторонами покарання – рік ув'язнення.

Окрім цього, зловмисник повинен заплатити понад 50 тис. грн за проведені експертизи, а знайдені у нього боєприпаси та прапор суд постановив знищити. Вирок ще поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.