Після ракетного удару в ТРЦ спалахнула пожежа

У понеділок, 27 червня, росіяни вдарили ракетами по торговельному центру в Кременчуку, де було понад тисячу цивільних. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів», – повідомив президент.

За даними ДСНС, ракета влучила у ТРЦ приблизно о 15:50, через що виникла пожежа. Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м2. Станом на 17:50 відомо про двох загиблих і 20 поранених, з яких 9 перебувають у важкому стані.

До гасіння залучено 115 пожежників та 20 одиниць техніки ДСНС.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що у готелі «Дніпровські зорі» працює мобільний пункт поліції. Якщо ваші родичі чи знайомі перебували у торговому центрі «Амстор», то вам необхідно туди звернутись.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін також повідомив, що жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет у місті немає.

Додамо, що після ракетного удару у Полтавській області знову оголосили повітряну тривогу.