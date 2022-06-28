Кількість жертв удару росіян по кременчуцькому ТРЦ зросла до 18
На обстріл росіянами ТРЦ «Амстор» відреагувала міжнародна спільнота
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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян по ТРЦ в Кременчуці зросла до 18, повідомив вранці у вівторок, 28 червня, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати», – написав він у Telegram, а пізніше додав, що 36 людей вважаються зниклими безвісти.
За інформацією ДСНС, пожежу, яка сталася внаслідок ракетного удару росіян по кременчуцькому ТРЦ «Амстор», локалізували близько 00:30. Наразі вони вже розібрали 50% пошкодженого ТРЦ. За їхньою інформацією, після ракетної атаки до медиків звернулося 59 людей, з яких 25 госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування. Там також підтвердили інформацію про 18 загиблих, але зазначили, що одна людина з цієї кількості померла в лікарні.
Росіяни влучили двома ракетами в ТРЦ «Амстор» у Кременчуці вдень у понеділок, 27 червня. У той момент там перебували до тисячі цивільних – працівників і відвідувачів.
На ракетний удар росіян по кременчуцькому торгово-розважальному центру відреагувала міжнародна спільнота. Так, президент Франції Емманюель Макрон назвав його «абсолютним жахом».
«Бомбардування ТРЦ у Кременчуці Росією – абсолютний жах. Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу», – написав він у Twitter і опублікував відео наслідків ракетного удару, зазначивши, що російський народ повинен знати правду.
Президент США Джо Байден назвав цей удар «жорстоким» і пообіцяв, що США разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України.
Також цей удар на своєму засіданні, яке відбудеться 28 червня о 22:00 за київським часом, обговорить Рада Безпеки ООН.