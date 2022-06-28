Рятувальники гасять пожежу і розбирають завали ТРЦ «Амстор» у Кременчуці після ракетної атаки росіян

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян по ТРЦ в Кременчуці зросла до 18, повідомив вранці у вівторок, 28 червня, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати», – написав він у Telegram, а пізніше додав, що 36 людей вважаються зниклими безвісти.

За інформацією ДСНС, пожежу, яка сталася внаслідок ракетного удару росіян по кременчуцькому ТРЦ «Амстор», локалізували близько 00:30. Наразі вони вже розібрали 50% пошкодженого ТРЦ. За їхньою інформацією, після ракетної атаки до медиків звернулося 59 людей, з яких 25 госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування. Там також підтвердили інформацію про 18 загиблих, але зазначили, що одна людина з цієї кількості померла в лікарні.

Росіяни влучили двома ракетами в ТРЦ «Амстор» у Кременчуці вдень у понеділок, 27 червня. У той момент там перебували до тисячі цивільних – працівників і відвідувачів.

На ракетний удар росіян по кременчуцькому торгово-розважальному центру відреагувала міжнародна спільнота. Так, президент Франції Емманюель Макрон назвав його «абсолютним жахом».

«Бомбардування ТРЦ у Кременчуці Росією – абсолютний жах. Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу», – написав він у Twitter і опублікував відео наслідків ракетного удару, зазначивши, що російський народ повинен знати правду.

Le bombardement d’un centre commercial à Krementchouk par la Russie est une horreur absolue. Nous partageons la douleur des familles des victimes. Et la colère devant une telle ignominie. Le peuple russe doit voir la vérité : pic.twitter.com/7drortbGSE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022

Президент США Джо Байден назвав цей удар «жорстоким» і пообіцяв, що США разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України.

Russia's attack on civilians at a shopping mall is cruel. We stand in solidarity with the Ukrainian people.



As demonstrated at the G7 Summit, the U.S. along with our allies and partners will continue to hold Russia accountable for such atrocities and support Ukraine’s defense. — President Biden (@POTUS) June 27, 2022

Також цей удар на своєму засіданні, яке відбудеться 28 червня о 22:00 за київським часом, обговорить Рада Безпеки ООН.