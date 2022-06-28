Російська ракета 27 червня знищила ТРЦ «Амстор» у Кременчуці

Більшість загиблих унаслідок ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці не опізнані, оскільки тіла дуже сильно обгоріли. На їх ідентифікацію може знадобитися кілька днів, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час пресконференції у Кременчуці.

«21 особа безвісти зникла. Частина із них можуть бути серед цих тіл, які вже знайдені. Бо більшість тіл ще не є опізнаними через те, що дуже сильно обгоріли», – заявив міністр, якого процитував «Укрінформ».

За його словами, на ідентифікацію виявлених останків може знадобитися кілька днів.

«Ми задіюємо сучасну криміналістичну лабораторію, яку надали нам міжнародні партнери. Фактично, це буде залежати від того, як швидко родичі [загиблих] здадуть ДНК-зразки», – сказав міністр.

Він повідомив, що вже призначено низку криміналістичних експертиз, зокрема судово-медичну, молекулярно-генетичну, вибухотехнічну, будівельно-технічну, судово-економічну, пожежо-технічну, а також експертизу зброї та слідів і обставин використання боєприпасів. Крім того, основні уламки російської ракети Х-22, яка влучила в будівлю торгового центру, поки що з місця влучання не забирають – це мають зробити експерти-криміналісти.

Нагадаємо, у понеділок, 27 червня, дві російські ракети вдарили по Кременчуці Полтавської області. Одна ракета впала на стадіоні, а друга влучила у торгівельний центр «Амстор», де перебували орієнтовно 1000 людей. Вранці 28 червня повідомлялося, що жертвами цієї ворожої атаки стали 18 людей, але пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що їх кількість перевищила 20.