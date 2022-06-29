У Радбезі ООН засудили загибель людей через російський ракетний удар по ТЦ в Кременчуці. Про це йдеться у заяві Албанії, Франції, Ірландії, Норвегії, Британії та США, яку оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Ми рішуче засуджуємо загибель мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема обстріл переповненого торгового центру в Кременчуці Полтавської області України. Цей удар являв собою кричущий напад на громадянську інфраструктуру та громадянське населення. Ми висловлюємо глибоке співчуття та співчуття сім'ям загиблих та солідарні з українським народом», – йдеться у заяві.

Також група країн засудила активізацію російських ракетних ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури 25-27 червня.

Як зазначається, країни наголошують на необхідності розслідування та притягнення до відповідальності порушників міжнародного гуманітарного права та тих осіб, які вчинили військові злочини.

Раніше лідери країн «Групи семи» заявили, що російського президента Володимира Путіна та керівників російського уряду притягнуть до відповідальності за ракетний удар по Кременчуку.

27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ «Кредмаш», яка виробляла лише запчастини для цивільних автомобілів.

В Офісі президента 28 червня повідомили, що в ТЦ «Астор» внаслідок ракетного удару росіян загинуло понад 20 людей.