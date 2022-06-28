Рятувальники гасять пожежу у багатоповерхівці, у яку влучили російські снаряди, Київ, 26 червня 2022 року

Білоруський Telegram-канал «Беларускі Гаюн» опублікував перехопленні перемовини пілотів російських винищувачів і бомбардувальників, які 25 червня випустили приблизно 50 ракет по території України.

«Якщо коротко, то в ударах були задіяні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з військового аеродрому «Шайковка» (Калузька область, РФ), і винищувачі Су-34 та Су-35, що злетіли з військового аеродрому «Сеща» (Брянська область, РФ)», – повідомив канал.

відео проект MotolkoHelp: Беларускі Гаюн

Там також зазначили, що удари на території Львівської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей України завдавалися ракетами Х-32 та Х-59МК.

У вихідні, 25-26 червня, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Це був один із найбільших та найскоординованіших авіаударів за останні тижні.

Ракети було запущено з бомбардувальників у повітряному просторі Білорусі, з бойових кораблів у Чорному морі та з літаків, що пролітали над Каспійським морем.

Зокрема, видання з посиланням на українських офіційних осіб, зазначає, що шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузькій області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли в повітряний простір Білорусі.

У NYT опублікували карту обстрілів України 25-26 червня (фото The New York Times)

За 30 миль (близько 50 км) від кордону з Україною, російські літаки випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір РФ. За словами військових, ракети вразили цілі у північній частині країни.

Газета також згадує про випущені з району Каспійського моря ракети, які поцілили по Києву і ракетний обстріл Миколаєва з окупованої росіянами території.

25 червня у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що за суботу 25 червня росіяни випустили 45 ракет по різних українських містах.

Близько 6:30 26 червня російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одну ракету збили в небі над Київщиною. Рятувальники на місці дістали з-під завалів непритомну семирічну дівчинку, а потім її матір, яку завалило бетонною плитою. Батько загинув. Загальна кількість поранених становить шість осіб.

Близько 11:30 26 червня росіяни завдали ракетних ударів по Черкащині й Чернігівщині. Поблизу Черкас пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, ще п'ятеро людей постраждали.