ЗМІ повідомили про те, що в Києві було чутно чотири вибухи

Росіяни в неділю, 26 червня, випустили кілька ракет по Києву. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яку оголосили по всій Україні на початку шостої години ранку.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, ракети влучили в Шевченківському районі міста.

«Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців», – написав він у Telegram.

Як пише «Українська правда», у Києві було чути чотири вибухи. Інформації про жертв і постраждалих станом на 07:45 не було.

За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, одну російську ракету над Київською областю збили сили протиповітряної оборони. Однак її уламки впали на околицях одного з сіл. Постраждалих чи загиблих унаслідок збиття ракети, за словами Кулеби, немає.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни завдали два ракетні удари по цивільних об’єктах у Сарнах Рівненської області, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, а щонайменше четверо – отримали поранення.