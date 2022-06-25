Російські війська ввечері в суботу, 25 червня, завдали два ракетні удари по Рівненській області. За інформацією голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, ракети влучили в об’єкти цивільної інфраструктури, жертв, за його словами, немає.

Коваль також повідомив, що виїхав на місце події і пообіцяв згодом надати більше інформації.

Очевидці у соцмережах повідомляли про те, що чули вибухи на Рівненщині. Також про вибухи приблизно в той самий час повідомляли білоруські Telegram-канали, які стверджували, що у білоруський повітряний простір залетіли російські дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які минулої ночі завдали масованих ракетних ударів по Житомирській і Чернігівській областях.

Так, у білоруських Мікашевичах приблизно о 19:20 було чути звуки, схожі на вибухи чи випущені ракети, а також гул літака. О 19:22 та 19:23 у Річиці Столинського району чули два вибухи та літаки.

Нагадаємо, минулої ночі ворожі дальні стратегічні бомбардувальники залетіли з Росії в Білорусь і звідти вдарили ракетами по околицях Житомира, а також по селищу Десна у Чернігівській області. Також у той самий час російські війська атакували ракетами Львівщину і Хмельниччину. Частину ворожих ракет збили сили української протиповітряної оборони.