У суботу, 25 червня, під час повітряної тривоги між 3:20 і 5:00 росіяни завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Яворівщині, повідомив зранку голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, із Чорного моря було випущено 6 крилатих ракет, дві з яких збили сили ПВО, а 4 – влучили у військовий об'єкт. Унаслідок удару постраждали четверо людей: троє госпіталізовані у стані середньої важкості, одна – легкої.

Пожежу, що виникла на місці удару ракетами, локалізували і загасили.

Додамо, що зранку росіяни обстріляли ракетами також Чернігівщину і Житомирщину, випустивши із 40 ракет.