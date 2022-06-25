Росіяни випустили по околицях Житомира понад 20 ракет

Росіяни обстріляли ракетами околиці Житомира, а також селище Десна на Чернігівщині. Попередньо відомо, що по околицях Житомира було випущено від 24 до 30 ракет. Також понад два десятки ракет запустили з літаків та з землі по селищу Десна на Чернігівщині. Авіаналіт та обстріли з землі були здійснені зі сторони Білорусі.

За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, літаки випустили 24 ракети. За інформацією військової обласної адміністрації, попередньо відомо про одного загиблого та одного пораненого.

«Сьогодні зранку ми всі прокинулися від голосних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, були обстріляні військові об’єкти довкола міста. З літаків були запущені ракети, вони зайшли з Білорусі. Сумарно було запущено 24 по військових частинах та об’єктах довкола Житомира. Я не можу коментувати, чи є жертви», – повідомив зранку 25 червня Сергій Сухомлин.

В обласній військовій адміністрації зранку 25 червня повідомили, що починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині.

«Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині! Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет. Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення», – повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Також відомо, що вночі росіяни обстріляли селище Десна на Чернігівщині.

«Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу», – повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у Telegram-каналі.

Також він розповів, що гул ракет сьогодні було чути і над Черніговом.

Оперативне командування «Північ» повідомило, що, за попередніми даними, втрат немає.

«Сьогодні, 25 червня, близько 05 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом», – йдеться у повідомленні.

Також є непідтверджена інформація про збиту ракету над Києвом.