Росіяни продовжують захоплювати Луганщину попри суттєві втрати

Росіяни у п’ятницю, 24 квітня, захопили Гірську громаду і село Миколаївка в Луганській області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили відступити. Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою. Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари», – розповів він.

Зазначимо, що Миколаївкуа розташована неподалік вже захоплених Лоскутівки та Рай-Олександрівки та поблизу адмінкордону Луганщини з Донеччиною.

Крім того, росіяни повністю окупували Гірську громаду на Луганщині. Там залишилось до чотирьох тисяч людей, у яких вже кілька місяців немає електро- і газопостачання, повідомив очільник Гірської громади Олексій Бабченко в ефірі «Еспресо».

«Тривають незначні локальні бої на околицях, але ворог зайшов. Попри те, що в районі Золотого був дуже міцний та надійний укріплений район. Прорив здійснили з напрямку Оріхове – Тошківка», – сказав Бабченко.

За його словами, громаду захоплювали з двох боків: частина окупантів вийшла на населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, частина – на Гірське та Золоте. Бабченко каже, що досі тривають локальні бої в декількох населених пунктах, які він не може називати.

За словами Бабченка, з 21 червня добратись до Гірського було неможливо: усі дороги або контролювали росіяни, або активно прострілювали їх.

Загалом першими під окупацію потрапили Новотошківське, Кримське, Нижнє та Тошківка. Золоте та Гірське постійно перебували під обстрілами. Критичну інфраструктуру окупанти зруйнували вщент.