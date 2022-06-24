Захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.



«На жаль, доведеться відводити наших хлопців. Це те, про що ми говорили, що не потрібно розводити "зраду", ніхто не залишає наших хлопців, ніхто там не допустить оточення. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях, просто щоб там перебувати, немає сенсу. Бо з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости», – заяивив Гайдай.

Саме тому, за словами голови ОВА, було прийняте рішення, щоб захисники Сєвєродонецька «відходили на нові позиції, на нові укріплені райони і вже звідти нормально і повноцінно вели бойові дії і завдавали втрат ворогу».

Гайдай додав, що росіяни майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90 % міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають

Варто зазначити, що станом на ранок 24 червня ні в Генштабі, ні в Міноборони про таку команду не повідомляли.