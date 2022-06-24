Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські загарбники у найближчі тижні припинять наступи, що дозволить українським захисникам розпочати контрнаступи. Про це пише УП.

Інститут відзначає, що протягом останніх кількох днів російські війська досягли успіхів у районі Сєвєродонецька-Лисичанська, і українські війська продовжують зазнавати втрат, але українські сили в основному досягли своєї мети в битві, уповільнивши наступ російських сил.

Однак, як раніше оцінював ISW, можлива втрата Сєвєродонецька та Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.

Аналітики припускають, що російські наступальні операції зупиняться найближчими тижнями, незалежно від того, захоплять чи ні російські сили район Сєвєродонецька-Лисичанська. І це дасть українським силам можливість розпочати контрнаступи.

Білорусь же, на думку аналітиків, проводить військові навчання і не планує вступати у війну в Україні, проте може вдатися до провокацій.