Російські загарбники кинули усі резерви на захоплення Луганщини

Держава-терорист Росія кинула усі резерви на захоплення Луганщини. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

«Усе, що у них є (техніка, особовий склад) просувається в нашому напрямку. У Сєвєродонецьку в зоні «промки» на «Азоті» наші захисники довгий час стримували ворога, але під постійними обстрілами там зруйновано вже дуже багато захисних споруд і, можливо, навіть, доведеться відійти на нові укріплені райони», – припустив голова Луганської ОВА.

Зазначимо, що за даними британської розвідки, з 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 кілометрів до південних околиць Лисичанська. У міноборони Британії зауважили, що цим «повзучим просуванням» по околицях російські війська піддають тиску на Лисичансько-Сєвєродонецьку ділянку, однак їхні зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються в «глухому куті».

У Генштабі ЗСУ 22 червня повідомили, що на Луганщині російські війська заволоділи населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка, ведуть штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине.

Як свідчать дані розвідки Великої Британії, Росія прагне створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні. Для цього вона, ймовірно, залучатиме новобранців та мобілізованих резервістів.