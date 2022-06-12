Росія прагне створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні. Для цього вона, ймовірно, залучатиме новобранців та мобілізованих резервістів, свідчать дані розвідки Великої Британії.

Як зазначається у звіті, Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил і артилерії для захоплення Сєвєродонецька та територій навколо нього.

«Росія продовжує прагнути створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні. В останні тижні, ймовірно, почалася підготовка до розгортання третього батальйону з деяких бойових формувань», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці пояснили, що більшість бригад зазвичай задіюють в операціях одночасно не більше двох із трьох батальйонів. Треті батальйони в бригадах часто не повністю укомплектовані – росії скоріш за все доведеться покладатися на новобранців або мобілізованих резервістів для розгортання цих підрозділів в Україні, вважають у британській розвідці.

«Одночасне розгортання всіх трьох їхніх батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій», - підсумовується у звіті розвідки.