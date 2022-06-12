Росіяни минулої доби вбили щонайменше шістьох цивільних українців: трьох на Харківщині, двох – на Донеччині й одну – на Луганщині, свідчать зведення голів обласних військових адміністрацій.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в області внаслідок російських обстрілів минулої доби загинули троє людей: одна в Чугуївському районі, двоє – у селищі Золочів. Ще четверо людей отримали поранення.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, минулої доби на Донеччині загинули двоє людей: у Нетайловому і Старому Каравані. Ще 10 людей отримали поранення.

Ще одна жінка загинула в Лисичанську Луганської області, який російські загарбники потужно обстрілюють, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ще двоє людей у Лисичанську отримали поранення. Водночас він зауважив, що наразі не можна сказати, чи є та скільки саме жертв за останню добу в Сєвєродонецьку, де тривають інтенсивні бої.