Внаслідок ракетного удару по Чорткову на Тернопільщині постраждали 22 людини, серед них – одна дитина. Як повідомляють в ОВА, важкопоранених немає. Внаслідок атаки ушкоджень зазнали чотири багатоповерхові будинки, частина газопроводу та військовий об'єкт. Наразі рятувальники займаються ліквідацією завалів.

Про це на брифінгу зранку 12 червня розповів голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш. «Жертв на даний момент немає, є постраждалі 22 особи, які були госпіталізовані і яким була надана медична допомога. На місці події працювало десять карет швидкої допомоги. Серед постраждалих, на жаль, є 12-річна дитина, які було надано першу медичну допомогу та накладено шви», – зазначив Володимир Труш.

За його словами, по місту вдарили чотири ракети, які вилетіли з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки постраждала частина воєнного об'єкту, а також чотири цивільні п'ятиповерхівки.

Крім того, було пошкоджено частину газової труби, через що виникла пожежа. Рятувальникам вдалось її швидко загасити. Поки що у місті немає газопостачання, відновити його обіцяють протягом дня. Наразі рятувальники розбирають завали. Для людей, житло яких суттєво постраждало внаслідок вибуху, місцева влада вже шукає тимчасове помешкання.

«Звертаюсь до всіх: коли чуєте сигнал повітряної тривоги, ховайтесь. Ви переконались вчора на Чортківщині, що це не жарти. Бережіть своє життя», – зазначив Володимир Труш.