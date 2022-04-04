Вночі у неділю, 3 квітня, росіяни вперше атакували Тернопіль, спробувавши зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури. Атака сталась близько 22:30, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 22:00. Військові встигли знешкодити загрозу, втім, осколки таки нанесли пошкодження, через це об'єкт у непридатному для використання стані. Жертв немає, на місці працюють рятувальники та поліцейські.

Про вибух у соцмережах повідомили вночі у неділю, 3 квітня, близько 22:30. Міський голова Сергій Надал попросив містян залишатись в укриттях. «Чекаємо офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини від оперативного командування «Захід». Закликаю вас, коли звучить сигнал повітряної тривоги, перейти в укриття», – звернувся він.

Зранку наступного дня, 4 квітня, у обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог намагався знищити один з об'єктів критичної інфраструктури.

«Про ситуацію, яка сталася вчора. Під час повітряної тривоги, близько 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники ДСНС та поліції. Прошу не публікувати фото та не поширювати недостовірну інформацію», – зазначив голова ОВА Володимир Труш.

Пізніше, на брифінгу о 10:00, Володимир Труш додав, що внаслідок атаки постраждалий об'єкт перебуває у непридатному стані. «Вчора було здійснено ворогом бомбардування міста Тернополя. Перший приліт відбувся. Дякую нашим Збройним Силам, які вчасно попередили цей факт і знешкодили, однак, осколками було зачеплено об'єкт критичної інфраструктури. Цей об'єкт зараз є у непридатному стані для використання. Щодо іншої інформації, місця, який саме об'єкт постраждав, повірте, це закрита інформація», – зазначив він.

Додамо, що в цей же час про вибухи повідомляли мешканці Рівненщини та Івано-Франківщини. Втім, інформація про вибухи у Коломиї та Івано-Франківську не виправдалась, її спростувала голова ОВА Світлана Онищук. Інформацію про вибухи на Рівненщині досі офіційно не прокоментували.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 2 квітня, росіяни завдали ракетних ударів по промисловому об'єкту в місті Шепетівка на Хмельниччині. На гасіння пожежі, що виникла внаслідок атаки, рятувальники витратили 13 годин.