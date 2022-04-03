Над містом здійнявся сильний дим

Зранку у неділю, 3 квітня, російські війська завдали ракетних ударів по Одесі. Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», ворог атакував Одесу з повітря.

Повідомляється, що частину ракет збито ППО.

Місцевим мешканцям рекомендують закрити вікна.

Водночас в Одеській обласній військовій адміністрації наразі закликають залишатися в укриттях, не поширювати фото і відео з місця пожеж, спричинених російською атакою. Подробиці у відомстві пообіцяли повідомити згодом.

Раніше про вибухи в Одесі повідомило «Суспільне». Повідомлялося, що над містом видно сильний дим.

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Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо про намір Великої Британії постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України. Повідомлялося, що влада Британії наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які потоплять російські військові кораблі. Це також унеможливить обстріли прибережних міст з моря.