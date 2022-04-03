Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України. Про це пише The Times.

Влада Британії наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які потоплять російські військові кораблі. Це також унеможливить обстріли прибережних міст з моря.

Видання пише, що Джонсон заявив міністрам про бажання закупити зброю і надати Україні, аби не допустити наступу росіян на Одесу.

За словами Джонсона, британські протитанкові ракети вже були використані при обороні Києва.

До слова, раніше Times писали, що влада Великої Британії переконана, що підписання українсько-російської угоди має відбутися лише тоді, коли позиції України на переговорах будуть «максимально сильними».

В британському уряді також стурбовані бажанням інших західних союзників домогтися українсько-російської угоди в короткостроковій перспективі, чим може підштовхнути Київ до значних поступок Росії.