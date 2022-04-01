Лондон займає жорсткішу позицію щодо договорів з Росією, ніж Париж, Берлін та Вашингтон

Влада Великої Британії переконана, що підписання українсько-російської угоди має відбутися лише тоді, коли позиції України на переговорах будуть «максимально сильними». Про це пише британське видання The Times з посиланням на свої джерела в уряді Сполученого Королівства.

Як повідомляється, у цьому питанні Лондон займає жорсткішу позицію, ніж Париж, Берлін та Вашингтон.

В британському уряді також стурбовані бажанням інших західних союзників домогтися українсько-російської угоди в короткостроковій перспективі, чим може підштовхнути Київ до значних поступок Росії.

Як інформував ZAXID.NET, Україна на переговорах, що відбулися 29 березня у Стамбулі, виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки. Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та Росією «просуваються ефективним шляхом», оскільки Сполучені Штати не бачили «ознак справжньої серйозності» з боку Росії.

Детальніше про гарантії безпеки – читайте в нашому матеріалі.