Ентоні Блінкен не бачить ознак того, що переговори між Україною та Росією «просуваються ефективним шляхом»

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та Росією «просуваються ефективним шляхом», оскільки Сполучені Штати не бачили «ознак справжньої серйозності» з боку Росії. Про це з посиланням на CNN, пише «Європейська правда».

«Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому», – сказав Блінкен.

За його словами, заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути «засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу та обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить».

«Якщо вони якимось чином вірять, що спроба підпорядкувати собі «тільки» східну частину України та південну частину України може мати успіх, то вони знову глибоко обманюють себе», – сказав Блінкен.

Він закликав Росію «припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили і, звичайно, вести переговори».

Водночас політик зазначив, що Сполучені Штати готові взяти участь у реалізації домовленостей Москви та Києва щодо безпеки України.

«У разі, якщо буде якийсь результат, і наша підтримка України може бути частиною цього результату, зокрема підтримка її безпеки та оборони, то, звісно, цього ми хочемо прагнути», – сказав Блінкен під час пресконференції з главою МЗС Марокко Нассером Бурітою, уточнює «Інтерфакс-Україна».

Зауважимо, що після того, як Росія оголосила про рішення «різко скоротити бойові дії» на київському та чернігівському напрямках, розвідка США заявила, що спостерігає відведення військ РФ

За словами джерел CNN, РФ починає відводити деякі сили, зокрема російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які залишають прилеглі території навколо української столиці.

Як інформував ZAXID.NET, Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки. Детальніше про них – читайте в нашому матеріалі.